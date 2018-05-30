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Antalya Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılarına suçüstü

Antalya Havalimanı'nda, iki Afgan yolcunun Türkiye'ye kaçak getirdiği 543 pırlanta ve bir zümrüt ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Havalimanında pırlanta kaçakçılarına suçüstü

Antalya Havalimanında görevli polis ekipleri, şüphelendikleri iki Afgan yolcuyu takibe aldı. Polis ekipleri şüphelileri durdurdu ve üstünü aradı.

Ekipler, giysilerin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulan 543 pırlanta ve bir zümrütü ele geçirdi.

İki şüpheli ve değerli taşların Türkiye'de satışına yardımcı olacak kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantalar ve zümrüdün piyasa değeri ise 332 bin lira.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya Havalimanı, pırlanta
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