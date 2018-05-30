Antalya Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılarına suçüstü

Antalya Havalimanında görevli polis ekipleri, şüphelendikleri iki Afgan yolcuyu takibe aldı. Polis ekipleri şüphelileri durdurdu ve üstünü aradı.

Ekipler, giysilerin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulan 543 pırlanta ve bir zümrütü ele geçirdi.

İki şüpheli ve değerli taşların Türkiye'de satışına yardımcı olacak kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantalar ve zümrüdün piyasa değeri ise 332 bin lira.

Kaynak: AA