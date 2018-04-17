Antalya Havalimanı'nda güvenlik "şahin" gözleri ile sağlanıyor

Milyonlarca turistin giriş çıkış yaptığı "turizmin başkenti" Antalya'da, havalimanını koruyan polis memurları, güvenliği sağlamak ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkış yapanları tespit için görevlerini titizlikle yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Antalya Havalimanı'nda pasaport ve güvenlikten sorumlu polis memurlarına davranış analizi, suçlu profili, halkla ilişkiler, seyahat belgeleri sahteciliği gibi konularda eğitimler veriyor.

Antalya Valiliği'nin de desteğiyle bu yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 600 personele, oluşabilecek sahtecilik ve adli olayların uygulamalı anlatıldığı Antalya Havalimanı'nda 60 farklı ülkenin pasaportları üzerinden teknolojik cihaz ve sistemler desteğiyle bilgiler verildi.

Eğitimlere katılan Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de turizmin başkentinde pasaport sahteciliğine geçit vermiyor.

Hudut kapılarının "şahin" gözleri

Hudut kapılarının "şahin" gözleri olarak adlandırılan polis, yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı havalimanında büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor.

Polis memurları, dikkatleri sayesinde ve teknolojik cihazların desteğiyle geçen sene 233, bu yıl ise ilk 3 ayda 45 pasaport sahteciliği olayını tespit etti.

"Sahteciliğe geçit vermiyoruz"

Son günlerde başkalarına ait pasaportlarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişileri tespit ettiklerini aktaran polis memuru Hakan Mercan, "Belge üzerinde sahtecilik çok fazla yapılıyor. Kayıp pasaportları ele geçiren kişiler sadece kimlik sayfasını değiştirerek yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Tecrübemiz, titiz çalışmamız ve teknolojik cihazların desteğiyle sahteciliği tespit ediyoruz. Eğitimler sayesinde Antalya Havalimanı'nda sahteciliğe geçit vermiyoruz" bilgisini paylaştı.

"Taksici, temizlikçi en büyük yardımcı"

Veri Denetim Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Deniz Sönmezer ise havalimanında suçu önlemek için davranış tespiti ve profil analizinin çok önemli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Taksicilere, temizlik görevlilerine 'güvenlik bilinci' adı altında davranış tespiti ve profil analizi eğitimleri vererek havalimanı güvenlik çemberine dahil etmeye çalışıyoruz. Havalimanı güvenliğini sadece polis ve özel güvenlik değil topyekun, bütün çalışanlarla yapıyoruz. Bu kapsamda 400 taksiciye eğitim verildi. Bu, polisin 400 gözü daha oldu anlamına geliyor. Her gün taksicilerden ihbarlar alıyoruz ve bunları çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA