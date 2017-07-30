Antalya Festival Çarşısı'nda yangın söndürüldü

Antalya'da Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin bulunduğu alanın yanındaki Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki boş dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bir süre sonra bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarını boşaltmaya çalıştı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa koordinasyonunda 17 itfaiye aracı ve 70 itfaiye eri müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Yangın nedeniyle Aspendos Bulvarı, tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yangının yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Çarşıda 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğu, iç taraftaki dükkanların büyük bölümünün depo olarak kullanıldığı ve yangın nedeniyle çarşının yaklaşık 3'te 2'sinin zarar gördüğü belirtildi.

İş yeri zarar gören İsmail Okbay, yaptığı açıklamada, hediyelik eşya dükkanının cayır cayır yandığını belirterek, "Bir şey yapamadım, çok üzgünüm. 20 bin liranın üzerinde zararım var." diye konuştu.