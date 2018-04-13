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Buradasınız : » » Antalya 4,8 ile sallandı

Antalya 4,8 ile sallandı

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Akseki ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Antalya 4,8 ile sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe sebep olan deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı. 

"AFAD deprem dairesine göre 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar jandarma eliyle köyleri, emniyet ekiplerimizce de Akseki merkezini tarattık. Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok. Hayat normal akışında seyrediyor." 

Kaynak: DHA, AA 

Etiketler: deprem, antalya
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