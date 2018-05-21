Annesinin sözünü dinlemedi, traktörden düştü

Nevşehir’de pazar alışverişi yapmak için traktörle Acıgöl ilçesine giden aile, alışverişini tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, bir an duran traktör, kısa süre sonra hareket ediyor.
Bu sırada traktör kasasında ayakta duran Suzan Bozkuş’u, annesi oturması için uyarıyor.
Annesinin uyarısını dinlemeyen çocuk, traktörün aniden hareket etmesi sonrasında kasadan sert bir şekilde düşüyor.
Traktör kasasından küçük kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırıyor.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA