Annelere 15 yılda 5 milyar lira destek sağlandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in şartlı eğitim yardımına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye çapında Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı uygulandığı, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan eğitim yardımı verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 2003-2017 yılları arasında toplam yapılan ödeme miktarının toplam 5 milyar 881 milyon lira olduğu aktarılan yanıtta, yıllara ilişkin dağılım konusunda da şu bilgiler verildi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2017 yılı Haziran ayına kadar ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin annelerine, 2003-2010 yılları arasında 2 milyar 206 milyon 776 bin 511 lira, 2011 yılında 382 milyon 692 bin 925 lira, 2012 yılında 488 milyon 371 bin 445 lira, 2013 yılında 486 milyon 91 bin 255 lira, 2014 yılında 570 milyon 748 bin 925 lira, 2015 yılında 664 milyon 130 bin 245 lira 2016 yılında 605 milyon 777 bin 500 lira ve 2017 yılında 477 milyon 39 bin 700 lira olmak üzere toplam 5 milyar 881 milyon 628 bin 506 lira ödeme yapılmıştır."

Kız çocuklarının okullaşma ve ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, verilen yardım miktarlarının erkek çocuklardan daha yüksek tutulduğu belirtilerek, ilköğretime devam eden kız çocuklarına 40 lira, erkek çocuklarına 35 lira, ortaöğretime devam eden kız çocuklarına 60 lira, erkek çocuklarına ise 50 lira aylık ödendiği kaydedildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarının ilk ve ortaokuldan sonra eğitimlerine devam etme oranlarının düştüğünü ileri sürdü. Gürer, okul ve barınma sorunun çözülmesinin kız çocuklarının eğitimi açısından önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA