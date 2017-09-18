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Anne-oğul okul yolunda hayatlarını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde oğullarını okula götürmek için yola çıkan ailenin kaza yapması sonucu, anne ve oğlu hayatını kaybetti.

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Anne-oğul okul yolunda hayatlarını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, çocuklarını okula götürmek için yola çıktıkları öğrenilen bir ailenin otomobilleriyle kaza yapması sonucu anne ve oğlu öldü.

Zafer Erol ve eşi Kezban Erol (39), 15 yaşındaki oğulları Abdullah'ı ilçeye bağlı Bağacık köyünden Isparta merkezdeki okuluna götürmek için 32 EL 091 plakalı otomobille yola çıktı.

Eğirdir-Isparta Beşevler mevkisinde otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada, anne Kezban Erol ve oğlu Abdullah Erol hayatını kaybetti. Yaralanan baba Zafer Erol ise 112 Acil ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile oğlunun cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: ısparta, kaza
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