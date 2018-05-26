Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye’de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü kameralarına yakalandı.

Birkaç aylık olduğu tahmin edilen yavrusuyla birlikte bölgede yapılan yaban hayatı kulesinden ileri teknoloji kameralarla görüntülenen yavru ayının annesinin yanından hiç ayrılmaması dikkat çekti.

Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan ve ‘şemsiye tür’ olarak nitelendirilen boz ayılar, yavrularını asla yalnız bırakmıyor.

Kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan görüntülerde anne ayı ve yavrusunun yiyecek aradığı anlaşılıyor.

Kaynak: İHA