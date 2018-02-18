Ankara'ya 10 yeni köprülü kavşak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna her gün yaklaşık 2 milyon 200 bin aracın geçiş yaptığı başkent yollarındaki trafiği rahatlatmak için 10 yeni köprülü kavşak yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Trafiği kesintisiz hale getirmek için 2018'de kavşak projelerini hayata geçirmeye devam edileceğini kaydeden Tuna, trafik yoğunluğu tespit edilen yerlerde kavşak yapımına başlanacağını kaydetti.

Tuna ilk etapta, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte aciliyeti olduğu düşünülen 10 yeni köprülü kavşak için çalışılacağını belirterek, "Şu anda devam eden köprülü kavşaklarımızın haricinde yeni başlanacak bu çalışmalarla Başkent trafiğimiz daha da nefes alacak. Ankaramızın doğu-batı, kuzey-güney aksı alternatif yol ve güzergahlara yapacağımız kavşaklarla birleşecek." ifadelerini kullandı.

Yeni kavşak çalışmalarının ilkinin Eskişehir Yolu üzerindeki Yaşamkent Kavşağı'nda başlatılacağını vurgulayan Tuna, "Bu yıl ilk çalışmamız burada olacak. Daha sonra sırasıyla Korukent ve Başkent Üniversitesi'nin önündeki bölgelerde de köprülü kavşak çalışması yapacağız. Buralara battı-çıktı şeklinde köprülü kavşak yapacağız. Bu sayede de sürücülerimiz Eskişehir Yolu üzerinde hiçbir duraksama yapmadan seyahat edebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, Samsun Yolu üzerinde de iki ayrı bölgedeki ışıklı kavşakta trafikte yığılmalar yaşandığını ifade ederek buralara da battı-çıktı köprü yapacaklarını belirtti.

Konya Yolu'na paralel yeni bir yol planlaması yaptıklarını da vurgulayan Tuna, yapımı devam eden ODTÜ Teknokent Kavşağı üzerinden İncek'e bağlanan yolun İncek Bulvarı üzerinden Niğde Otoyolu'na bağlantısının yapılacağının müjdesini verdi.

Tuna, yeni planladıkları projelere ilişkin, "Havaalanı Yolu Fruko Kavşağı, Sincan Devrimler Caddesi üzeri ve Sincan OSB önünde yeni kavşaklar devreye girecek. Aynı zamanda Anadolu Bulvarı üzerindeki TUVTÜRK önünde devam eden köprülü kavşak çalışmamızı da 2,5 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentte, trafikte sıkıntı oluşturan ve yoğunluk yaşanan bölgeleri tespit ederek uzmanlarla birlikte çalışmaları yaptıklarını belirten Tuna, "Çakırlar Çiftliği ile Göksu Göleti'ni birbirine bağlayacağız. Yolu açtık ancak ASKİ burada çalışma yapıyor. O yolu bitirdiğimizde özellikle Eryaman’dan gelen vatandaşlarımız artık İstanbul Yolu'nu kullanmak zorunda kalmayacak. Bu yeni yol trafik akışını Anadolu Bulvarı'na bağlayacak. Sürücülerimiz trafik yoğunluğu yaşamadan bu sayede şehir merkezine ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, Sabancı-Bağlıca Bulvarı'nı birbirine bağlayan ve Zırhlı Birlikler Arazisi içinden geçen bulvar sayesinde Eskişehir Yolu trafiğinin yüzde 17 oranında azaldığını belirterek vatandaşların bundan memnun olduğunu kaydetti.

Ankara trafiğine ilişkin rakamlar paylaşan Tuna, şunları bildirdi:

"Başkent'te her gün 1 milyon 950 Ankara plakalı araç trafiğe çıkıyor. Buna yabancı plakalı günlük 350 bin araç da eklenince, her gün 2 milyon 200 bin aracın Başkent yollarında olduğunu görüyoruz. Her yıl ise Ankara'da araç sayısı 50 bin artıyor. Bizim Başkent'teki araç sayısını düşürme gibi durumumuz olamaz. Ancak yeni katılan araçlara rağmen Başkent trafiğini rahatlatabilmek adına bu araçları şehrin dört bir tarafına dağıtabiliriz. Bunun için de sürekli çalışıyor, yeni çözümler arıyor ve uyguluyoruz.

Kaynak: AA