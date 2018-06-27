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Ankara'nın göl ve göletlerine 29 bin sazan bırakılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nden alınan 29 bin yavru sazan, başkentteki göl ve göletlere bırakılacak.

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Ankaranın göl ve göletlerine 29 bin sazan bırakılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı balıklandırma çalışmalarına Mavi Göl'den (Bayındır Barajı) başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında, projeyle sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkentlilerin de büyük ilgi gösterdiği balıklandırma çalışmalarını anlatan Eraslanoğlu, "Bakanlık ve üniversite iş birliğiyle Başkent'te balık popülasyonunu artırmak için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Hem bölge halkını kalkındırmayı hem de ekolojik sistemi canlı tutarak, yaban su hayatının devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl balıklandırma faaliyetlerini şu göl ve göletlerde yapacak:

- Kızılcahamam: Üçbaş Göleti, Çeştepe Göleti, Kırköy Göleti, Yukarı Karaören -Göleti, Karacaören Göleti

- Etimesgut: Göksu Göleti

- Güdül: Sorgun Göleti, Temelli Göleti

- Sincan: Bucuk Göleti

- Çubuk: Karagöl, Kızılca Göleti 

Kaynak: AA

Etiketler: sazan, mavi göl, çubuk, balıkçılık, balık, antalya, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara
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