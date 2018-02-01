Ankaralılar toplu taşıma araçlarında 9 bin lira unuttu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, Ankaray, metro ve teleferikte unutulan eşya ve paralar her geçen gün artıyor.

Toplu taşıma araçlarında dişçi setinden dizüstü bilgisayara, tıraş makinesinden şeker ölçüm cihazına kadar unutulan birbirinden ilginç eşyalar dikkati çekiyor.

9 bin lira para unutuldu

Unutulan eşyalar arasında başı cüzdanlar çekiyor. Sadece 2016'da toplu taşıma araçlarında unutulan cüzdanlar içinde 9 bin lira, 90 avro ve 201 dolar bulundu.

Toplam 79 farklı kalemde toplanan ve EGO'nun Kayıp Eşya Servisi kayıtlarına alınan eşyalardan, üzerinde adres ve telefon bilgisi bulunanlar sahiplerine ulaştırılırken sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi her ay "www.ego.gov.tr" internet sayfasında yayınlanıyor ve Polis Radyosu'ndan anons ediliyor.

Sahipleri bir yıl süreyle bulunamayan eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

Kayıp eşyalar için düzenlenecek ihale, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile Satın Alma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bu ay içinde yapılacak.

Elde edilecek gelir EGO'nun kasasına kalacak

Sahiplenilmeyen eşyaların satışından elde edilecek gelir, EGO'nun kasasına aktarılacak.

Her yıl düzenlenen ihaleye ikinci el eşya satıcıları büyük ilgi gösteriyor. İlgi gösterenler arasında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve çocuklarına hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.

AA