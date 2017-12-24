  • 24 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Ankarakart' banliyö trenlerinde de kullanılacak

'Ankarakart' banliyö trenlerinde de kullanılacak

Ankara'da EGO'ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılan temazsız akıllı kartlar Ankara'daki banliyö trenlerinde de kullanılabilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarakart banliyö trenlerinde de kullanılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki banliyö trenlerinin, Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği yapacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki banliyö trenleri, EGO Genel Müdürlüğü elektronik ücret toplama sistemine dahil olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ile EGO Genel Müdürlüğü arasında banliyö trenlerinin "Ankarakart" elektronik ücret toplama sistemine entegre edilmesine ilişkin protokol, 25 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında imzalanacak.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER