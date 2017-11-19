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Buradasınız : » » Ankara'dan sonra Şanlıurfa'da da ulaşımda 24 saat dönemi

Ankara'dan sonra Şanlıurfa'da da ulaşımda 24 saat dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de en çok kullanılan 5 otobüs hattında, 24 saat ulaşım hizmeti başlattı.

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Ankaradan sonra Şanlıurfada da ulaşımda 24 saat dönemi

Şanlıurfa'da toplu taşımada yeni dönem başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında 24 saat uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, uygulamanın Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.

Kentte en çok yolcunun taşındığı 5 hatta otobüsler sabaha kadar çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şanlıurfa’nın merkezi noktalarına koyduğu seferler ile vatandaşlara gece yolculuk yapma imkanı başlattı. Şanlıurfalı vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 5 farklı hatta 5 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 Kasım Cuma gecesi kentte 24 saat ulaşım dönemi başlatmıştı. Ankara'da metro seferleri de saat 01.00'e kadar sürüyor.

Etiketler: ulaşım, şanlıurfa
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