Ankara'daki silahlı saldırı duruşması tamamlandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilden ateş açılan taksideki üç kişiden birinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mamak'taki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çalışma sonucu taksiye ateş açan iki kişinin içinde olduğu 06 DH 3479 plakalı otomobili Dereboyu Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası olayın failleri arasında olduğu belirlenen Haydar Özpamuk'u 21 Ocak'ta Plevne Mahallesinde iki tabanca ve çok sayıda mermi ile yakaladı. Cinayet sırasında Haydar Özpamuk'la olduğu öğrenilen Haydar B. ise 23 Ocak'ta Mamak Fahri Korutürk Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Haydar B'nin ifadesinde, 19 Ocak'ta Ahmet İ. ve Yusuf K. isimli iki arkadaşı ile evinde oturduğu sırada Özpamuk'un kendisini aradığını ve Duran İ. ile aralarında ruhsatsız silah ticaretinden dolayı alacak verecek anlaşmazlığı olduğunu anlattığı öğrenildi.

Haydar B.'nin ifadesi üzerine gözaltına alınan Ahmet.İ ve Yusuf. K. da şüphelinin beyanlarını doğrularken, Özpamuk araca kendisinin ateş açmadığını öne sürerek iddiaları yalanladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Haydar Özpamuk, Haydar B. ve olay sırasında araçta olduğu öğrenilen Yusuf K. tutuklanırken, Ahmet İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mamak Mutlu Mahallesi 706. Sokak'ta 19 Ocak'ta taksiye bir otomobilden açılan ateş sonucu takside bulunan Bayram Ç. hayatını kaybederken, Duran İ. ve taksi şöförü Samet E. ise hafif yaralanmıştı. AA