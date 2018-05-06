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Buradasınız : » » Ankara'daki selde ev ve iş yerleri zarar görenlere ödemeler başladı

Ankara'daki selde ev ve iş yerleri zarar görenlere ödemeler başladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 kişinin yaralandığı selin izleri siliniyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların zararları karşılanıyor.

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Ankaradaki selde ev ve iş yerleri zarar görenlere ödemeler başladı

Ankara'da aniden bastıran yağış, sele neden oldu ve 4 kişi yaralandı. 150'ye yakın araç, 45 iş yeri ve 40 konut zarar gördü.

Ekipler, olayın ardından hemen bölgeye gitti. Yaraların sarılması için kriz masası oluşturuldu ve tüm tespitler tamamlandı. Caddeler temizlendi.

Ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların zararlarını devlet karşılıyor. 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 TL, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 TL yardım yapılmasına karar verildi.

Araçları zarar gören vatandaşlara Pazartesi sabah 9'dan itibaren ödeme yapılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: mamak, ankara sel, ankara
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