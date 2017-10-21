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Ankara'daki pompalı tüfekli saldırgan etkisiz hale getirildi

Ankara'dapompalı tüfekle etrafa ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polisin "Teslim ol" çağrısına uymayınca vurularak etkisiz hale getirildi.

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Ankaradaki pompalı tüfekli saldırgan etkisiz hale getirildi

Başkentte evin perceresinden pompalı tüfekle etrafa ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polisin "Teslim ol" çağrısına uymayınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Altındağ ilçesi Talat Paşa Bulvarı'nda bulunan iki katlı evin birinci katındaki pencereye çıkan Hüseyin Gök, etrafa ateş açmaya başladı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin karşısındaki bölgede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Evin olduğu bölgeyi kuşatan ekipler, Gök'e "Teslim ol" çağrısında bulundu.

İkazlara rağmen tüfekle ateş açmaya devam eden Gök, binanın yanındaki otoparkta görevli B.H'nin yaralanmasına neden oldu. B.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Teslim ol" çağrılarına cevap vermeyen saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede polisler inceleme yaptı.

"Bir vatandaş ve bir görevli hayati tehlikesi olmaksızın yaralı"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi civarında silahlı bir kişinin çevreye rastgele ateş ettiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Yapılan ikazlara rağmen çevrede bulunan vatandaşlara ve görevli ekiplere ateş etmeyi sürdüren saldırganın silah kullanılmak suretiyle görevlilerce etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Olay esnasında bir vatandaşımız ve bir görevlimiz hayati tehlike olmaksızın yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, pompalı tüfekli saldırgan
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