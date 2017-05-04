Ankara'daki FETÖ soruşturmasında eski albay tutuklandı

Ankara’daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki eski albaydan biri tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan iki eski albay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Savcılıkça nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlıların daha önce askeri ataşelik görevinde bulundukları öğrenildi.