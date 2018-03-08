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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 15 zanlı tutuklandı.

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Ankaradaki FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan sendikalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i tutuklanma, diğerleri ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme 15 şüphelinin tutuklanmasına, 33 kişinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verdi.

Kaynak: AA

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