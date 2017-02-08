Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 12 zanlı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında eski polis, subay ve öğretmenin bulunduğu 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 12'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.

KHK ile meslekten ihraç edilen zanlılardan 7 polis, 4 teğmen ve bir öğretmen tutuklandı.

Zanlılardan bazılarının cep telefonlarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"un bulunduğu kaydedildi. AA