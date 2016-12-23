Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yurtlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Aralık'ta gözaltına alınan FETÖ ile bağlantısı bulunan öğrenci yurtlarının yöneticileri, çalışanları ve bu yurtların bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kadrosu ve kurucu temsilcilerinden oluşan 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, serbest bıraktığı 9 şüpheli için hakimlikten adli kontrol talep etti.

Tutuklanması istenen 17 şüpheliden 12'si hakimlik sorgularının ardından tutuklanırken, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın serbest bıraktığı 9 kişiye de adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Böylece adli kontrolle bırakılanların toplam sayısı 14 oldu. AA