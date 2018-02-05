Ankara'daki FETÖ davasında eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi İsmail i. savunma yaptı.

İddianamede, sanığın örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi.

Savunmasında öncelikle usule ilişkin itirazlarını dile getiren sanık İsmail i, hakkında soruşturma yapma yetkisinin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunda olduğunu, bu nedenle yetkisi bulunmayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından evinde gözaltına alındığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suçüstü hükümlerine göre işlem yaptığını söyleyen İsmail i, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia etti.

İsmail i, görevsizlik kararı verilerek, hakkındaki dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Aleyhine verilen tanık ifadelerinin hiçbirinde somut veri bulunmadığını, bu kişiler hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğünü öne süren İsmail i, hakkında ifade veren Cengiz G. ve Mecit G'nin, tutukluluktan kurtulmak için "akla hayale gelmeyecek" beyanlarda bulunduklarını öne sürdü. İsmail i, bu kişilerin böylelikle tahliye edildiklerini ve mesleklerine döndüklerini iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitini de kabul etmeyen İsmail i, "Mor beyin" yazılımıyla telefonları ByLock'a yönlendirilerek mağdur edilenler bulunduğunu, kendisinin de bu mağdurlardan biri olduğunu ileri sürdü. İsmail i, bir verinin delil olabilmesi için kanuna uygun yollarla elde edilmesi gerektiğini, MİT'in istihbari verilerinin delil olamayacağını da savundu.

Sivil imamla aynı yerlerden baz sinyali

Yargının sivil imamları olarak bilinen kişilerle aynı anda Ankara Urankent'te baz sinyali verdiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen sanık İsmail i, Urankent'te lojmanlarının bulunduğunu, adı geçen kişileri kesinlikle tanımadığını öne sürdü.

İsmail İ., FETÖ terör örgütünü ve 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını söyleyerek, hayatının hiç bir döneminde cemaatle bağının bulunmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını, kimseden talimat almadığını iddia etti.

Sanık İsmail i, örgütün kumpas davalarının hiçbirinde görev yapmadığını, iş mahkemesi hakimi iken Yargıtay'a üye seçildiğini, Yargıtay'daki hiçbir seçimde örgütle hareket etmediğini öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim O, eski hakim Cengiz G, eski savcı Mecit G'nin tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 2 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA