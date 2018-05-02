Ankara'daki DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mehkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak, Sincan Cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan birinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürülmüştü.
Kaynak: AA