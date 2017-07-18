Ankara'daki asayiş uygulamalarının bir haftalık bilançosu

Başkentte 22 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 62 bin 600 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı, denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 208 kişiden 163'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 22 Haziran Perşembe günü saat 08.00'den 6 Temmuz Perşembe günü saat 08.00'e kadar 2 haftalık asayiş denetimi yapıldı.

Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan denetimlerde 62 bin 600 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 24 bin 267 araç geniş çaplı incelendi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 208 kişi yakalanırken, bunlardan adliyeye sevk edilen 163'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 24 bin 267 araçtan 69'unun çalıntı olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan 39 motosikletin yanı sıra 17 bin 503 modifiyeli araca ve 987 kişiye idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ayrıca 27 ruhsatsız tabanca, 1 belgeli pompalı tüfek, 18 belgesiz tüfek, 25 kurusıkı silah, 373 kesici ve delici alet, 602 değişik çapta fişek, 835 gram uyuşturucu madde, 68 uyuşturucu hap ile 7 bin 130 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.