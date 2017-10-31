Ankara'da zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden otomobil, Yüksel Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 MNE 33 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir taksi durağı önünde park halinde bulunan taksiye çarptı.

Takside bulunan sürücü Serkan Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otomobillerden çıkarılarak ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA