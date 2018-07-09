Ankara'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Eryaman istikametinde seyreden otomobile, sağ şeritte duraklama yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde bulunan özel halk otobüsü çarptı.

Bu sırada, özel halk otobüsü ile kamyon da kazaya karıştı.

Zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre çoğunluğu özel halk otobüslerinde bulunan 20 kişi yaralandı.

Sürücülerin kimlik bilgileri henüz belirlenemezken, yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA