  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.575
    EURO 5.376
  • BIST 99252.84
    ALTIN 185.429
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Ankara'da 2'si özel halk otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Eryaman istikametinde seyreden otomobile, sağ şeritte duraklama yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde bulunan özel halk otobüsü çarptı.

Bu sırada, özel halk otobüsü ile kamyon da kazaya karıştı.

Zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre çoğunluğu özel halk otobüslerinde bulunan 20 kişi yaralandı.

Sürücülerin kimlik bilgileri henüz belirlenemezken, yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: zincirleme trafik kazası, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER