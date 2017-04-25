Ankara'da zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 71 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 246 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-24 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 243 kilo 257 gram esrar, 133 gram eroin ve 3 kilo 75 gram kokain olmak üzere toplam 246 kilo 465 gram uyuşturucu madde ile 27 bin 952 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 65, bulundurma ve benzer suçlardan ise 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 71 şüpheliden 16'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan 4 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 5 şarjör, 44 uzun namlulu silah mermisi, 4 av tüfeği, 242 tabanca mermisi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 130 liraya el konuldu. AA