Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor!

Ankara'da geçen hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 82 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 kilo 785 gram esrar, 809 gram eroin, 325 gram kokain, bir gram skunk, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin olmak üzere toplam 13 kilo 930 gram uyuşturucu madde, 86 uyuşturucu hap ve 6 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 80, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 80 şüpheliden 26'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir tabanca, bir şarjör, bir hassas terazi, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 48 bin 550 liraya el konuldu.