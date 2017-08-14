Ankara'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Ankara'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Erdek'ten Hatay'a giden Erdinç Evim yönetimindeki 77 BN 325 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 71. kilometresinde yola aniden çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonucu 44 yolcunun bulunduğu otobüsten 4 kişinin cesedi çıkarılırken, yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde ikinci kaza

Bu arada olay yerinde ilk yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 ML 81 plakalı otomobil yol kenarında park halinde olan 06 AH 4124 ve 34 LE 3913 plakalı otomobiller ile yayalara çarptı.

Söz konusu kazada ise aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibini taşıyan aracın sürücüsü Pehlül Kurt ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü ise yaralı yakınlarının tepkisi üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kazanın meydana geldiği Ankara-Konya karayolunun Gülbağı mevkisinde ulaşım yaklaşık 3 saat süreyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.