  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Ankara-Konya karayolunda bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

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Ankarada yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

İstanbul'dan Hatay'a gitmek üzere hareket eden Mehmet Mustafa E. idaresindeki 31 FZ 101 plakalı Güney Tur firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 80. kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye görevlisi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ve ilk yardım ekipleri devrilen otobüsten 11 yolcu ile şoför ve bir yardımcı şoförü çıkardı.

Yaralanan 10 kişi ambulanslarla Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

AA

Etiketler: ankara, kaza, yolcu otobüsü devrildi
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