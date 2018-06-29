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Ankara'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye girecek adayların, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

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Ankarada YKSye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların, EGO otobüsleri ile Ankaray ve metrodan ücretsiz yararlanacaklarını açıkladı.

Tuna, "Başkentte toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız, sınava giriş belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek" ifadesini kullandı.

Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yükseköğretim kurumları sınavı, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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