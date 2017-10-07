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Ankara'da yeni güvenlik konsepti

Ankara Emniyet Müdürlüğünce güvenlik konseptine getirilen yenilik kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde polis sayısı artırılacak.

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Ankarada yeni güvenlik konsepti

Ankara Emniyet Müdürlüğünce güvenlik konseptine getirilen yenilik kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde polis sayısı artırılacak.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından güvenlik konseptinde yeniliğe gidildi. Buna göre, başkentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde özel harekat, yunus ve trafik polisleri ile atlı polislerin sayısı artırılacak.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, özel harekat, yunus, trafik ve atlı polislerin yer aldığı kortej geçişi düzenlendi.

Etiketler: ankara, güvenlik konsepti, atlı polis, Ankara emniyet müdürlüğü
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