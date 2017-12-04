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Buradasınız : » » Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor

Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor

Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen mini torba yasa teklifiyle, sporcuların gelir vergisindeki kesinti süresi uzatılacak,Ankara'da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

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Ankarada yeni bir üniversite kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasını taşıyan 13 maddelik mini torba teklif, Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon'unda görüşülerek kabul edildi.

Teklif ile sporcuların Gelir Vergisi kesintisinin uygulama süresi 2 yıl daha uzatılacak.

31 Aralık 2017'da sona erecek olan uygulama, 2019 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

Teklif'te, Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor.

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin adı da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilecek.

Optisyen ve gözlükçülere meslek odası açma imkanı da bu teklifle getirilecek.

Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. 

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Etiketler: mini torba yasa teklifi, sporcuların gelir vergisi kesintisi, lokman hekim üniversitesi
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