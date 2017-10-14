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Buradasınız : » » Ankara’da yarın bu yollar kapatılacak!

Ankara’da yarın bu yollar kapatılacak!

Ankara Valiliği, Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 15 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle kapanacak yolları duyurdu.

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Ankarada yarın bu yollar kapatılacak!

Ankara Valiliği, Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 15 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle kapanacak yolları duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle, 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 07.30’dan itibaren toplantı sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası) ve Gar kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arası Yenimahalle istikameti yan varyantı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi. 

 

Etiketler: Ankara Valiliği, Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası
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