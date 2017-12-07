Ankara'da yargı personeline FETÖ operasyonu

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u kamudan ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

Kaynak: AA