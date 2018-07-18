Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli astsubay Ahmet K.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Zanlının, örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu ve örgütte aktif olarak yer aldığı öne sürüldü.
Zanlı, dün Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilmişti.
Kaynak: AA