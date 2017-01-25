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Buradasınız : » » Ankara'da uyuşturucuyla mücadele

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele

Polisin operasyonlarda 844 gram esrar, 23 gram eroin, 117 gram kokain, 406 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 29 bin 575 lira ele geçirildi.

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Ankarada uyuşturucuyla mücadele

Başkentte, polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 844 gram esrar, 23 gram eroin, 117 gram kokain, 406 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde satışından sağlandığı belirlenen 29 bin 575 lira ele geçirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16-22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 844 gram esrar, 23 gram eroin, 117 gram kokain, 406 uyuşturucu hap, 16 gram afyon sakızı, 3 gram metamfetamin, 3 gram kannabinoid (Bonzai) maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 29 bin 575 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 28 ayrı olayda toplam 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 17'si tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüpheli bir kişi Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 38 kişi serbest bırakıldı.

Etiketler: ankara, uyuşturucuyla mücadele, operasyon
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