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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 82 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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Ankarada uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Başkentte, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 82 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-27 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 320 gram esrar, 234 gram eroin, 19 gram kokain, bin 131 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar maddesi), 48 gram "bonzai" olmak üzere toplam 2 bin 752 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 83 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 33, kullanıcı oldukları iddiasıyla 47, bulundurma ve benzer suçlardan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu satmak, kullanmak ve bulundurmak suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 12 tabanca mermisinin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 6 bin 225 lira bulundu.

İhbar üzerine arazide yapılan aramada çok sayıda esrar ele geçirildi

Operasyonlarda, polis kamerasına ilginç görüntüler yansıdı.

İhbar üzerine bir arazide dedektör köpeklerle yapılan aramada, poşetlere sarılarak toprağa gömülü halde çok miktarda esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalar da polis kamerasına alındı. AA

Etiketler: ankara, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu operasyonları
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