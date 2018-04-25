  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.084
    EURO 4.981
  • BIST 109278.7
    ALTIN 173.763
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama

Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişi tutuklandı. Şüphelilere ait çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 31 gram esrar, 226 gram eroin, 228 gram kokain, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 53 gram sentetik uyuşturucu ile 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 27'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda birer tabanca, şarjör ve hassas terazi, 4 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 215 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonları, kokain, esrar, eroin, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER