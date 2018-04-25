Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 31 gram esrar, 226 gram eroin, 228 gram kokain, 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 53 gram sentetik uyuşturucu ile 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 27'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda birer tabanca, şarjör ve hassas terazi, 4 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 215 liraya el konuldu.

Kaynak: AA