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Ankara'da trafik kazası

Ankara'da bariyerlere çarparak takla atan ve hurdaya dönen cipin içinde sıkışan sürücü ve yolcu, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Ankarada trafik kazası

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kalaba Mahallesi Fatih Köprüsü Keçiören istikametinde aşırı hızlı olduğu belirtilen Faruk Ç. (30) yönetimindeki 06 AK 3004 plakalı cip, bariyerlere çarparak takla attı.

Hurdaya dönen cipin içinde sıkışan sürücü Faruk Ç. ve yolcu Hidayet A. (32) itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. AA

Etiketler: başkent'te kaza, bariyerlere çarptı, ankara'da trafik kazası
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