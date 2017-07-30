Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da Hipodrom Caddesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Ecrin Begüm Bedir ile kimliği belirlenemeyen yaşlı kadına, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Bedir ile yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Otomobil ise Pursaklar ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.