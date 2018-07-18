Ankara’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 Karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi.

Ankara’dan Kızılcahamam yönüne giden 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yola geçti.

Bu sırada, Kızılcahamam yönünden Ankara istikametine giden Serkan Taşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü ve ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Taşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

2 kişinin durumu ağır

Kazada, yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ile 06 LZ 474 plakalı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen ve kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA