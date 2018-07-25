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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 23 yaralı

Ankara Beypazarı’nda yolcu otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Ankarada trafik kazası: 1 ölü, 23 yaralı

Ankara'dan Nallıhan'a giden Sinan Benli'nin kullandığı 06 NDV 66 plakalı, Nallıhan ilçesi ile Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs, Beypazarı çıkışında kontrolünü kaybederek refüje çarpıp tarlaya girdi.

Kazada, 82 yaşındaki Ayşe Doykun olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yaralanan 23 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sı ayakta tedavi edilirken, sürücü Sinan Benli ile Ahmet Karahan, Necdet Gökhan, Mahir Kızılova, Paye Elif Gökhan, Serkan Oymaağaç, H. Hüseyin Yıldırım, Ali Vezirkan, Merve Güler, Lütfiye Güler, İsmail Büker, Fatma Öztürk,Tuğba Yüzgeç, Fatma Dural, Mustafa Dural, Münise Okyay ve Afgan uyruklu Necip Şakabi'nin tedavileri sürüyor.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Beypazarı, ankara, kaza
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