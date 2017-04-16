Ankara'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla bugün ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verildi.

Buna göre, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9/J ve 11. maddeleri gereğince, toplu taşıma araçları halk oylaması günü ücretsiz hizmet verecek.

Karar doğrultusunda, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, bugün ücretsiz çalışacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca EGO otobüs seferlerini ihtiyaca göre artıracak ve olmayan bölgelere de seferler düzenleyebilecek.