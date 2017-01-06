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Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin yeni fiyatı

Başkentte toplu taşıma ücretlerinde düzenleme yapıldı.

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Ankarada toplu taşıma ücretlerinin yeni fiyatı

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklama ile yeni toplu taşıma ücretleri belirlendi. 

EGO, Ankaray ve Metrolarda tam biniş 2 buçuk, transfer ücreti ise 1 lira olarak belirlendi. 

Bir binişlik kullan at bilet ücretlerinde, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde değişiklik yapılmadı.

Yeni tarifeye göre, özel halk otobüslerinde tam biniş ücreti 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Dolmuşlarda, kısa mesafe için ücret 2 lira 75 kuruş, uzun mesafe ise 3 lira 15 kuruş oldu. Ücretlendirme 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. 

Etiketler: ankara, Ankara toplu taşıma ücretleri
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