Ankara'da toplu taşıma araçlarına 7/24 takip sistemi

EGO ve tüm toplu taşıma araçlarına yerleştirilen “Filo Takip ve Servis Sistemi-(EGO-OBİS)”, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önceden tespit ederek önlem alınması ve çıkan sorunlar karşısında anında müdahale edilmesini sağlıyor.

Filo-Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi’nden kontrol edilen sistem, Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama, Tarife ve Kart Planı, Filo Takip-Denetim ve Bölge Garaj olarak 4 aşamadan oluşuyor.

Akıllı telefonlarla izleme imkanı

Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama aşamasında sürücü, tecrübesine göre aylık bazda solo veya körüklü araçlarla eşleştiriliyor.

Sürücü personel, yapılan dağılıma göre sabah saatlerinde teslim aldığı aracı hareket noktasına götürmek için garajdan çıkış yapıyor. Araçların bölge garaj içerisindeki konumları ve çıkış saatleri, akıllı telefonlara yüklenen EGO-OBİS ve GPS sistemiyle yakından izleniyor. Servise çıkan aracın arıza yapması durumunda ise, takip ve arıza bildirim sistemleri üzerinden merkeze bildirimi gerçekleşiyor.

Arızanın yaşandığı konum merkeze bildiriliyor

Hareket halindeyken arıza yapan araçta bulunan validatör yani yolcuların kart bastıkları cihazlara arıza kodu giriliyor. Dış arızalarda ise telefonla bildirim yapılarak, arızanın yaşandığı konum merkeze iletiliyor. Arıza ekibi gelene kadar, şoför aracın güvenliğini sağlamak için motoru kapatarak ekiplerin intikalini bekliyor.

7/24 takip edilebiliyor

Oluşturulan günlük servis programı, araçlar garajdan çıktıkları andan itibaren filo takip merkezi tarafından 7 gün 24 saat izleniyor.

Gün içerisinde;

- 338 hatta bin 300 EGO aracı ile 8 bin 600 servis,

- 13 hatta 200 ÖHO (Özel Halk Otobüsü) aracı ile bin 590 servis,

- 23 hatta 456 ÖTA (Özel Toplu Taşıma Aracı) aracı ile bin 550 servis,

- 9 hatta 235 D4 (İlçe Özel toplu Taşıma Aracı) 312 servis,

- Tek hatta 28 BELKOAİR araç ile 695 servis EGO-OBİS ve GPS ile izleniyor.

EGO Cep'te ile vatandaş da bilgileniyor

Toplamda 383 hatta 2 bin 219 araç ve 12 bin 747 servis, EGO-OBİS ve GPS sistemi aracılığıyla denetleniyor. Ana kumanda takip merkezinde araçların servise başlamasından itibaren konum ve durak varış sureleri yakından izlenirken, bu bilgiler aynı zamanda EGO Cep'te uygulamasına aktarılıyor. Bu sayede vatandaşlar da aracın güzergahı, hızı, durağa varış süresi ve hatta diğer araçlarla aralarındaki mesafeyi de sistem üzerinden takip edebiliyor.

Kaynak: İHA