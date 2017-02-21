Ankara'da terör soruşturmasında iki kişi tutuklandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında yakalanan iki örgüt üyesi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan FETÖ üyesi ile DEAŞ mensubu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Burada, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İfadelerinin ardından iki örgüt üyesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA