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Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankarada terör örgütü MLKP operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çankaya ve Mamak'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat timleri öncülüğündeki operasyonda, terör örgütü MLKP açık alan yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA

Etiketler: Ankara terör operasyonu, mlkp
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