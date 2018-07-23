Ankara'da tedavi gören Uzman Çavuş Fatih Ercan şehit oldu

10 Haziran'da, Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Elazığlı Uzman Çavuş Fatih Ercan yaralanmıştı. Ercan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

10 Haziran'dan bu yana tedavisi süren Ercan, tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak, şehit oldu.

Yarın Elazığ'a götürülecek Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşkavağı Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: AA, DHA