Ankara'da suç örgütü operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yasadışı suç örgütlerine operasyon düzenlendi.

“Sezginler Aşireti”nin üyelerinden oluşan örgüte gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel yer aldı.

Gece saatlerinden itibaren toplanan ekipler, daha önceden adresleri tespit edilen 59 örgüt üyesinin yakalanması için şafak vakti harekete geçti.

36 kişi gözaltında

Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, 64 ayrı adrese birer birer girdi. Özel Harekat polisleri, adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Aralarında polis, askerlerin de olduğu iddia edilen örgütten 36 kişi gözaltına alındı.

Gizli bölmelere saklanmış ağır silahlar ele geçirildi

Örgüt lideri olan Göksel, Gökçe ve Sinan S. de gözaltına alınan isimler arasında.

Örgüt üyelerine ait adreslerde gizli bölmelere rastlandı. Gizli bölmelerde ağır silahlar ve otomatik tabancalar ele geçirildi.

Adreslerde yüklü miktarda para ve uyuşturucu da bulundu.

Kaynak: İHA