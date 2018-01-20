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Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 2'si polis 28 kişi gözaltına alındı.

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Ankarada suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı iki suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilere ait 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütlerine üye oldukları iddia edilen 28 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.U'nun Yenimahalle, H.Ç'nin de Etimesgut ilçesinde görevli polis memurları oldukları, örgütün faaliyetlerine yardım ettikleri iddia ediliyor.

Aramalarda birçok çeşitli silah ve mermi bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik silah, 18 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kılıç, bu silahlara ait çok sayıda mermi, polis kanalını dinleyebilen 2 telsiz, anahtarlık kameralar ve suç gelirlerinden elde edildiği belirlenen 220 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesinde iki ayrı iş yerinin otomatik silahlarla kurşunlanması ile bir kişinin yaralanması olayının faili oldukları, Demetevler bölgesinde çalıştırdıkları evlerde birçok kadını darp ve tehditle fuhuşa zorladıkları, darp ve tehditle bazı kişilerden para aldıkları belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: suç örgütü, Ankara emniyet müdürlüğü
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